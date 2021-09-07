Более 2,3 тыс. водителей в Карелии в 2021 году наказаны за выезд на встречную полосу

Сотрудники ГИБДД с начала года составили более 2,3 тыс. административных материалов за выезд на полосу предназначенную для встречного движения в Карелии.

Одно из последний нарушений было зафиксировано в Пряжинском районе на 401 км федеральной автодороги «Кола».

Как сообщили в Госавтоинспекции республики, 25-летний водитель автомобиля «Фольксваген» совершил опасный обгон с выездом на полосу встречного движения на участке, где это запрещено дорожной разметкой.

За выезд в нарушение правил на полосу встречного движения водителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.