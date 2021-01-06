Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Громкие дела 2020 года: кого арестовали и посадили в Карелии 5
06.01.2021 14:43
Поиски пропавшего мальчика продолжаются на реке Тохмайоки в Карелии (ФОТОРЕПОРТАЖ) 1
06.01.2021 15:41
Министр здравоохранения Карелии посоветовал не устраивать разгульный праздничный марафон с перееданием 5
06.01.2021 20:05
Морозная погода сохранится в Карелии 7 января
06.01.2021 16:58
МРОТ впервые установлен выше прожиточного минимума 2
06.01.2021 16:04

Более 23 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в России

Новости. Общество
12:51, 07 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 7 января.

За последние сутки в России подтвержден 23 541 случай новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом у 2 681 пациента (11,4%) не было клинических проявлений болезни. Об этом информирует оперштаб. Всего в стране зарегистрировано 3 332 142 случая COVID-19 с начала пандемии.

За день от коронавируса скончались 506 человек. За весь период по России умерло 60 457 человек от COVID-19.

За прошедшие сутки выписано 23 729 выздоровевших человек. Всего с начала пандемии выздоровели 2 709 452 человека.

По данным на седьмое января, коронавирус обнаружен у 221 жителя Карелии за сутки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.01.2021, 14:51
Отремонтированная за 15 млн руб лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске разрушилась (ФОТОФАКТ)
05.01.2021, 10:18
ГИБДД сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии
01.01.2021, 16:36
"У жителей Карелии порой волосы становятся дыбом"
01.01.2021, 11:27
Один человек погиб и двое обгорели на пожаре в Петрозаводске в новогоднюю ночь
05.01.2021, 15:21
Руководитель Следкома Карелии встретился с родственниками пропавшего без вести мальчика
06.01.2021, 13:07
В новом районе Петрозаводска течет речка из дерьма (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

04.01.2021 10:30
Политкухня
Особенный 2020-й: итоги года с Элиссаном Шандаловичем
Год 75-летия Великой Победы и 100-летия Карелии, год крупных проектов; год серьезных испытаний и вызовов, с которыми мы раньше не сталкивались.
"Клиники на Чайкиной": сдать тесты на коронавирус COVID-19 можно и в январские праздничные дни 1
04.01.2021 09:50
"Красная зона", пустой Петрозаводск и грибное нашествие 2
30.12.2020 15:35
Чем запомнился 2020 год 6
29.12.2020 17:40
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
25.12.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

03.01.2021 10:29
Без политики
Травма – не помеха зимнему отдыху
Обращайтесь за экстренной травматологической помощью в травмпункт "Костной клиники" в Петрозаводске
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 3
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»