Более 23 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в России

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 7 января.

За последние сутки в России подтвержден 23 541 случай новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом у 2 681 пациента (11,4%) не было клинических проявлений болезни. Об этом информирует оперштаб. Всего в стране зарегистрировано 3 332 142 случая COVID-19 с начала пандемии.

За день от коронавируса скончались 506 человек. За весь период по России умерло 60 457 человек от COVID-19.

За прошедшие сутки выписано 23 729 выздоровевших человек. Всего с начала пандемии выздоровели 2 709 452 человека.

По данным на седьмое января, коронавирус обнаружен у 221 жителя Карелии за сутки.