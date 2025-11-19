Более 230 единиц техники расчищают дороги Карелии от снега

В Карелии развернуты масштабные работы по расчистке дорог регионального значения после снегопадов. На содержании дорожной сети задействовано более 230 единиц специализированной техники.
Для борьбы с гололедицей подрядные организации подготовили значительные запасы противогололедных материалов: 56 тыс. м³ песка, более 3 тыс. тонн соли и 26 тыс. тонн песко-соляной смеси. Объемов материалов должно хватить до марта 2026 года, сообщили в Минтрансе Республики Карелия.
Для повышения эффективности работы в зимний период автопарки районных дорожных ремонтно-строительных управлений пополнились новой техникой, включая комбинированные дорожные машины, экскаваторы, автогрейдеры и самосвалы.
В министерстве подчеркнули, что в регионе выстроена многоуровневая система контроля за дорожными работами. Все единицы техники оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать их работу в режиме реального времени. За каждым районом закреплен ответственный специалист, а круглосуточные диспетчерские службы оперативно обрабатывают обращения граждан.
Дорожные службы призывают водителей быть особенно внимательными в условиях зимней дороги, своевременно сменить резину на зимнюю, соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия.