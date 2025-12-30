Более 230 снегоуборочных машин будет работать на региональных дорогах Карелии в новогодние праздники

О готовности служб к уборке снега в праздники рассказали в Минтрансе Карелии.
Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно реагировать на любые изменения погоды и обеспечивать безопасность дорожного движения в праздничные дни, рассказали в ведомстве.
— В регионе выстроена эффективная система контроля, где за каждым районом закреплен специалист, отвечающий за содержание дорог и текущие ремонтные работы, информация также направляется напрямую в министерство. Вся дорожная техника оборудована системой спутниковой навигации ГЛОНАСС для возможности мониторинга работы на объектах в режиме «реального времени», — уточнили в Минтрансе Карелии.
Также подрядными организациями обеспечена подготовка пескобаз, помещений для отдыха и обогрева рабочих, созданы запасы горюче-смазочных материалов, проведена закупка противогололедных материалов. Всего приобретено 62 тыс. куб. м песка, больше 4 тыс. тонн соли и заготовлено 32 тыс. тонн песко-соляной смеси. Запаса противогололедных материалов достаточно до марта 2026 года. В течение зимнего периода подрядные организации продолжат заготовку противогололедных материалов.
Напоминаем, что для оперативного реагирования по вопросам содержания региональных автодорог необходимо обращаться в КУ РК «Управтодор РК» по тел.: (81-42) 59-99-89 круглосуточно.