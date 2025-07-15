В Карелии на продажу выставили арестованные автомобили и квартиры

Подать заявку на участие в аукционе можно до 14 августа.
В Управлении приставов по Республике Карелии объявили о старте электронного аукциона, на котором все желающие смогут приобрести объекты арестованного движимого и недвижимого имущества местных жителей.
Всего на продажу выставлено 26 лотов. Среди них — легковые автомобили, грузовики, квартиры, жилые и нежилые помещения, а также земельные участки в разных районах республики.
Полный список и информацию об объектах торгов можно найти на официальном сайте регионального УФССП.
— Заявки на участие в аукционе нужно подать до 14 августа, — сообщили в ведомстве.
Организатором торгов выступает ООО «Логистик Солюшенс».
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