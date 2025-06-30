Более 2,5 тысяч раз жители Карелии попались на езде без ремня

При этом нарушений стало вдвое меньше, чем годом ранее.

За первые 6 месяцев 2025 года сотрудники карельской дорожной полиции более 2,5 тысяч раз штрафовали автомобилистов за езду без ремня безопасности, сообщили в Госавтоинспекции республики.

— Инспекторы отмечают, что количество нарушителей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось более чем в два раза, — отметили в учреждении.

Там также напомнили, что в чрезвычайных ситуациях, нередко возникающих по время движения по трассе, пристёгнутые ремни способны спасти жизнь и водителю, и пассажирам.