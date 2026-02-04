Более 250 детей появились на свет в Петрозаводске в январе

В Перинатальном центре им. Гуткина опубликовали статистику рождаемости за первый месяц 2026 года.
В минувшем январе в стенах Республиканского перинатального центра им. К. А. Гуткина в Петрозаводске на свет появились 253 ребенка, сообщили в группе учреждения.
— Среди наших маленьких звездочек — 115 прекрасных принцесс и 138 смелых рыцарей, — рассказали там.
Медики также зарегистрировали два случая рождения близнецов-двойняшек.
Ранее мы писали, что в 2025 году в Карелии родились более 3 900 детей. По данным администрации Петрозаводска, мальчиков появилось на свет немного больше, чем девочек — 51%.