Более 250 водителей в Карелии оштрафованы за грязные номерные знаки

С 2025 по начало 2026 года сотрудники ГИБДД в Карелии выписали штрафы 261 водителю за управление автомобилем с нечитаемыми государственными регистрационными знаками.

По итогам 2025 года автоинспекторы привлекли к административной ответственности 253 водителя за управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, сообщает Госавтоинспекция Карелии. С начала нового года выявлено 8 подобных правонарушений.

За нечитаемые в темное время суток или с расстояния 20 метров в светлое время суток номера водителю грозит предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей, согласно части 1 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ.



Госавтоинспекция Республики Карелия призывает автомобилистов следить за чистотой регистрационных знаков. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и бесперебойной работы систем автоматической фиксации нарушений.



