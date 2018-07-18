Более 260 кг небезопасной мясной продукции изъяли в Карелии

За первые шесть месяцев 2018 года в Карелии из оборота изъято 46 партий мясной продукции в объеме 246,23 кг, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в первом полугодии были проверены 45 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по обороту мяса и мясной продукции. Было проверены 52 объекта, из которых в 20-ти проверяющие нашли нарушения санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании.

"Среди основных нарушений выявляются: несоблюдение условий хранения или отсутствие контроля за соблюдением температурно-влажностного режима хранения мясной продукции; отсутствие маркировочных ярлыков; нарушение товарного соседства (совместное хранение сырой и готовой мясной продукции)", - отметили эпидемиологи.

Лабораторные исследования проб мясной продукции показали, что все они соответствовали требованиям по санитарно-химическим, физико-химическим, паразитологическим и радиологическим показателям. При этом в 8,3% исследованных проб выявлено несоответствие по микробиологическим показателям.

"По результатам проверок: из оборота изъято 46 партий мясной продукции в объеме 264,23 кг; выдано 13 предписаний об устранении выявленных нарушений; составлено 25 протоколов об административных правонарушениях; вынесено 17 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, из них 8 – в виде штрафов на общую сумму 425 тыс. рублей и 9 предупреждений", - заключили в ведомстве.