Более 260 нарушителей порядка задержали в Карелии в 2025 году

В Росгвардии рассказали, сколько человек решились пойти против закона.

За первые 6 месяцев 2025 года на территории Карелии пресекли действия более 260 нарушителей общественного порядка, сообщили в республиканском Управлении Росгвардии.

— За этот период группы задержания более 6 тысяч раз выезжали по сигналам тревоги на охраняемые объекты региона, — рассказали там.

В настоящее время сотрудники ведомства контролируют порядка 7 тысяч различных участков инфраструктуры, среди которых жилые дома, склады и общественные пространства.