Более 2600 удостоверений нового образца выдано многодетным семьям Карелии

В Карелии выдано уже 3985 удостоверений, из них в 2025 году — 2607.
Правительство России утвердило единый образец удостоверения многодетной семьи в июне 2024 года. Как рассказали в Минсоцзащиты Карелии, оформление и выдачу удостоверений осуществляет Центр социальной работы Карелии. Удостоверения старого образца действительны при предъявлении до 1 июля 2026 года. Удостоверение можно использовать для получения федеральных льгот по всей стране, например, при посещении музеев, выставок и театров.
Получить удостоверение единого нового образца можно через сайт Госуслуг, также можно обратиться в отделение Центра социальной работы по месту жительства или в МФЦ.
Электронное удостоверение многодетной семьи появилось и на портале госуслуг. Теперь для подтверждения права на получение льгот и скидок достаточно показать проверяющему специальный QR-код. Он должен появиться в разделе «Документы» в личном кабинете каждого члена многодетной семьи.
Подать заявление на установление статуса многодетной семьи можно через портал «Госуслуги». По всем вопросам жители Карелии могут обратиться в Единый контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01, в отделения по работе с гражданами по месту жительства или написать в сообщения группы Центра социальной работы Карелии.
