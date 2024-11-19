Более 270 мужчин Карелии прошли бесплатный медицинский скрининг

Михаил Охлопков рассказал о том, как в Карелии проходит скрининг мужского здоровья.

Министерство здравоохранения Карелии продолжает реализацию программы бесплатного медицинского скрининга для мужчин в возрасте от 19 до 65 лет. Как сообщил Михаил Охлопков, с июня 274 жителя республики воспользовались этой возможностью и прошли комплексное обследование.

Он уточнил, что в рамках скрининга мужчины могут проконсультироваться с узкими специалистами: терапевтом, офтальмологом, онкологом, пульмонологом, эндокринологом, кардиологом, хирургом, урологом, медицинским психологом и торакальным хирургом (при необходимости). Также проводится ряд лабораторных и инструментальных исследований.

«Цель такого чек-апа — выявить заболевания на ранней стадии, до того, как проявятся их симптомы», — подчеркнул министр.

Он также поделился результатами обследования. Так, у некоторых пациентов выявили следующие патологии — дислипидемия (22%), впервые выявленная артериальная гипертензия (8,8%), доброкачественная гиперплазия предстательной железы (9,1%) и другие. Кроме того, одного пациента отправили на дополнительное обследование из-за подозрения, что у него может быть онкология.