Более 2700 жителей Карелии пострадали от клещей с начала эпидсезона

За минувшую неделю клещи покусали еще 15 человек, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За прошедшую неделю в учреждения здравоохранения республики с жалобами на укусы клещей обратились 15 человек, из них 6 детей. В Петрозаводске зарегистрировано 3 обращения.

На 23 июля в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились всего 2727 человек, из них 526 детей (в 2020 году - 2703 и 718 соответственно). В Петрозаводске таких обращений зафиксировано уже 1423, включая 233 от детей (в 2020 году - 1078 и 265 соответственно).

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждены 5 случаев заболевания клещевого энцефалита, 7 случаев клещевого боррелиоза, из них 1 ребенок. За прошедшую неделю случаи клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза не регистрировались.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 10765 человек, включая 3484 ребенка.

Неделей ранее 26 человек в Карелии стали жертвами укусов клещей.