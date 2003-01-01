Более 2800 человек лишились российского гражданства с 2023 года

2875 человек лишились российского гражданства с апреля 2023 года.
2875 человек лишились российского гражданства с момента вступления в силу Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» 28 апреля 2023 года. Об этом сообщили в Миграционной службе МВД России.
Основными причинами лишения гражданства стали:
— вступление в силу приговора суда за совершение определенных преступлений;
— неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
Институт прекращения гражданства направлен на противодействие угрозам национальной и общественной безопасности. В 2025 году был расширен перечень преступлений, совершение которых влечет прекращение гражданства для натурализованных россиян.