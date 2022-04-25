Более 290 пациентов продолжают лечиться от коронавируса в больницах Карелии

За минувшие сутки еще 51 житель республики заразился коронавирусной инфекцией.

На 28 апреля в Карелии зарегистрировано 133992 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17575 детей. За прошедшие сутки выявлен 51 инфицированный (11 — дети), из них непривитых — 42 (82,3%). Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков в соцсети.

В ковидных стационарах получает лечение 291 пациент, в состоянии средней тяжести — 266 человек, в тяжёлом — 25 (из них непривитых — 25).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 131338 человек, за последние сутки — 71.

За сутки не зарегистрировано смертей от ковида. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1494 человек.