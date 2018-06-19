Более 3 млн рублей заработала начальник управления Росреестра в Карелии

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Руководитель управления Росреестра по Карелии Анна Кондратьева в 2017 года заработала 3 млн 128 тыс. 261 тыс. рублей.
Это следует из опубликованной на сайте организации декларации.
В ее собственности находится квартира в 81,4 кв.м., а также 1/18 доли нежилого помещения общей площадью 460,1 кв.м.
Она также владеет автомобилем Subaru Impresa XV.
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