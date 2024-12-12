Более 30 человек погибли в ДТП на федеральных трассах Карелии

В Олонецком районе водителям напомнили о мерах безопасности на федеральной трассе.

Госавтоинспекция Карелии поделилась статистикой, согласно которой в этом году в Карелии произошло 125 ДТП, в которых погибли более тридцати человек. Порядка двухсот участников аварий получили травмы разной степени тяжести, сообщили в паблике Госавтоинспекция Карелии.

В связи с этим в Олонецком районе прошла профилактическая акция «Жизнь важнее скорости». Госавтоинспекторы напомнили водителям о мерах безопасности на федеральной дороге. По статистике 90% аварий происходят по вине водителей, нарушивших правила дорожного движения.

При этом трагических происшествий можно избежать на дорогах, если не превышать скорость и правильно оценивать риски маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения.