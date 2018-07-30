Более 30 человек в Карелии заболели после укуса клеща

В Карелии этим летом после укуса клеща 15 человек заболели энцефалитом, 20 – боррелиозом, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

"С начала сезона зарегистрировано 15 случаев клещевого энцефалита и 20 случаев клещевого бореллиоза, что не превышает уровень аналогичного периода 2017 года", - сказано в сообщении управления.

Всего, по данным эпидемиологов, клещи покусали 2835 человек, в том числе 587 детей.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы во всех районах Карелии, за исключением Калевальского.