Более 30 детей-сирот с начала года воспользовались мерами поддержки Кадровых центров Карелии

Граждане получают такие меры поддержки, как профориентация, психподдержка, соцадаптация, поиск подходящей работы, временное трудоустройство и другие.

С начала 2025 года в службу занятости республики обратились 23 гражданина из числа сирот в целях поиска работы. 11 из них влились в коллективы розничной сети Магнит, МУП Олонецобщепит, Республиканского стоматологического центра, Медвежьегорской больницы, Сортавальского Физкультурно-оздоровительного комплекса, Администрации Лоухского муниципального района и работают на должностях продавца, кухонного рабочего, медицинской сестры, кастелянши, водителя.

Сиротам выплачивается пособие по безработице в максимальном размере в течение 6 месяцев. А при их трудоустройстве до окончания 6 месяцев таким соискателям назначается ежемесячная доплата до размера средней заработной платы в субъекте. В Карелии среднемесячная зарплата составляет 84 тысяч рублей.

Как сообщила Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова, сиротам уделяется особое внимание, как соискателям.

— Для каждого клиента карьерные консультанты составили индивидуальный план содействия занятости. Он включает в себя адресные меры поддержки и сервисы, которые соответствуют запросу клиента, — отметила руководитель ведомства. — Вхождение в коллектив для такой категории соискателей — это большой шаг в жизни. Они выбрали вакансии в сферах здравоохранения, торговли и общественного питания, госуправления.Добавим, с начала года служба занятости региона нашла работу 2667 соискателям. Сейчас в базе вакансий около 6 тысяч предложений: https://trudvsem.ru/.