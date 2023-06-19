Более 30 детей в Карелии подверглись нападению клещей

Специалисты рассказали об атаках клещей в республике и в столице.

С жалобами на укусы клещей за минувшую неделю, с 12 по 18 июня, обратилось 165 человек в республике, из них 37 — дети. Данные привели в Роспотребнадзоре Карелии.

Всего по состоянию на 18 июня 2023-го в медицинские организации республики по поводу присасывания клещей обратилось 1212 человек, из них 283 — дети

В Петрозаводске с начала эпидсезона с жалобами на укусы обратилось 377 горожан, в том числе 99 детей. За прошедшую неделю отметили 25 обращений в столице республики, в том числе трое детей.

С начала года против клещевого энцефалита привилось 11594 человек в республике, из них 3998 младше 18 лет.