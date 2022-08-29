Более 30 домов останутся в Петрозаводске без тепла и горячей воды

На этой неделе на Зареке, Голиковке и в Каменном Бору временно отключат теплоснабжение и горячую воду, сообщили в администрации Петрозаводска.

АО «ПКС-Тепловые сети» предупреждает о временном отключении в ближайшие среду и субботу, 21 и 24 сентября, теплоснабжения и горячей воды в ряде зданий в районах Зарека, Голиковка и Каменный Бор. Отключение связано с необходимостью проведения внеплановых работ на магистральных сетях. Ресурсоснабжающая организация просит горожан отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам.

Ранее Петрозаводская ТЭЦ сообщала, что 24 сентября и 25 сентября от горячей воды будут отключены около трех десятков зданий на улицах Хейкконена, Новоселов, Оборонной, Чистой, в Скандинавском проезде, на Лососинском шоссе.

Горячая вода будет отключена по следующим адресам:

– улица Хейкконена, 37, 41;

– Лососинское шоссе, 39;

– Скандинавский проезд, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 6а, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 16;

– улица Новоселов, 3;

– Оборонная улица, 5;

– Чистая улица, 21.

Период отключения горячего водоснабжениях – с 5 утра 24 сентября до 10 вечера 25 сентября.