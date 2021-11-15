Более 30 домов в Петрозаводске остались без воды и тепла из-за аварии на сетях

ЕДДС предупредила об аварии на централизованных сетях в районе Первомайского проспекта

По сообщению Единой диспетчерской службы Петрозаводска отключение горячего водоснабжения и теплоснабжения произошло в домах 12, 15, 17, 26 по улице Белорусская, 53, 59, 60 по улице Мелентьевой, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 16, 16А по улице Ведлозерская, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 58, 60, 62, 66, 68А, 68Б по Первомайскому проспекту.

Причина — устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС — Тепловые сети».