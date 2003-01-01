Более 30 ДТП с участием диких животных зафиксировали в Карелии с начала года

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к внимательности на дорогах: возможен выход диких животных на проезжую часть.

Из-за неожиданного появления крупного животного, столкновение с ним на высокой скорости чаще всего заканчивается сильным повреждением автомобиля и гибелью животного. В результате 7 подобных аварий пострадали и люди.



Рекомендуем автомобилистам быть предельно внимательными при движении по загородным трассам, проходящих через лесные массивы. Выдерживайте безопасный скоростной режим, исходя из дорожных и погодных условий, видимости, контролируйте дорожную обстановку. Будьте готовы снизить скорость вплоть до полной остановки, чтобы объехать или пропустить животное, которое появилось на проезжей части, - написали в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии.



В случае, если водитель заметил на дороге или обочине дикое животное, необходимо остановится и включить аварийную сигнализацию. Продолжить движение можно только после ухода животного с проезжей части.