Более 30 поправок, в том числе по статусу Кургана, внесено в Генплан Петрозаводска

Предложения и замечания горожан рассмотрела межведомственная комиссия. В новой редакции Генплана учтут более 30 поправок — в том числе две, уточняющие статус Кургана.
Межведомственная комиссия по работе над новым Генпланом Петрозаводска 1 декабря рассмотрела предложения и замечания горожан к проекту документа, выдвинутые в ходе публичных слушаний.
Комиссия согласовала поправки по одному из самых острых вопросов слушаний, который был связан с определением статуса территории Кургана. На слушаниях обсуждались различные варианты того, как может быть оформлен статус этой территории, чтобы определить возможности ее дальнейшего развития. В итоге горожане поддержали несколько поправок, в том числе корректировки, в соответствии с которыми зонирование территории предполагает появление на ней только спортивных сооружений (прежде зонирование допускало возможность строительства также образовательных учреждений и учреждений здравоохранения).
Также комиссия поддержала ряд поправок городской администрации, направленных на сохранение статуса земель общего пользования для территорий парков и прибрежных территорий в районах города. Кроме того, комиссия поддержала несогласие горожан с поправкой, предполагающей вклинивание многоэтажной застройки в существующие кварталы ИЖС в районе улиц Мончегорскойи Ильича.
При этом комиссия не утвердила, в частности, поправки заинтересованных лиц, подержанные на публичных слушаниях, которые приводят к ухудшению условий проживания горожан — например, касающиеся размещения производственной зоны внутри квартала ИЖС.
В итоге комиссия утвердила более 30 предложенных горожанами и городской администрацией поправок, отметила председатель комитета градостроительства и экономического развития Наталья Тенчурина.
— В том числе комиссия утвердила часть поправок, касающихся статуса территории «Курган», которые поддержали горожане на публичных слушаниях. Они касаются того, чтобы территорию оставить исключительно для объектов спорта и того назначения, которое сейчас существует, — сказала Тенчурина, добавив, что список утвержденных поправок отправят разработчику генплана.
— Проект генерального плана будет полностью откорректирован в соответствии с нашими рекомендациями, и только после этого он будет направлен на согласование в федеральные органы государственной власти. То есть депутаты в итоге будут принимать документ, который станет результатом совместной работы горожан и городской администрации, — пояснила Наталья Тенчурина.