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Более 30 сотрудников мэрии откликнулись на призыв главы Петрозаводска сдать кровь

Новости. Общество
10:19, 12 Января 2022
фото: Администрация Петрозаводска

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В администрации столицы проходит донорская акция.

Сегодня, 12 января, в администрации города работает выездная бригада Станции переливания крови. Донорами изъявили желание стать более 30 сотрудников мэрии и подведомственных учреждений, рассказали в администрации города.

Ранее о том, что работники мэрии Петрозаводска сдадут кровь, сообщил мэр карельской столицы Владимир Любарский. Он объяснил действия чиновников тем, что городской станции переливания крови срочно требуются доноры, после новогодних каникул возникла острая потребность в донорах всех групп.

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