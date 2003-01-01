Более 30 столкновений с лосями произошло на дорогах Карелии с начала года

Совместное профилактическое мероприятие состоялось на трассе «Кола» в Пряжинском районе Карелии.

Более 30 дорожно-транспортных происшествий из-за столкновений с вышедшими на трассу дикими животными зарегистрировано с начала года на федеральных дорогах Карелии Об этом сообщает Упрдор «Кола». В семи из этих ДТП пострадали и люди, а причиненный животному миру ущерб оценивается в сотни тысяч рублей.

Еще чаще участники движения становились свидетелями выхода представителей дикой фауны в полосу отвода автодорог. Появление зверей и птиц перед едущим автомобилем — не редкость в республике, большая часть территории которой покрыта лесами.

О том, как следует вести себя при встрече с дикими животными и птицами на трассе, участникам дорожного движения рассказали специалист подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола», представитель регионального охотнадзора и автоинспекторы во время профилактического мероприятия, которое прошло на оживленном участке главной федеральной дороги Карелии — трассы Р-21 «Кола».

Водителям вручили памятки с правилами поведения при неожиданной встрече с жителями леса, а также напомнили, что основным способом избежать ЧП с дикими животными на трассах, остается соблюдение скоростного режима.

Обезопасить себя и других при нахождении на проезжей части или рядом с ней диких или домашних животных очень просто. Снизьте скорость до минимума, а при необходимости — остановитесь: свет фар, шум и запах автомобиля могут вводить представителей фауны во временный ступор, после которого с их стороны возможны непредсказуемые действия. Не используйте клаксон: испуганный резким звуком зверь способен на агрессию. Двигайтесь только после того, как убедитесь, что дальнейший путь безопасен. Объезжать животное лучше сзади, так ему легче скрыться в лесу. Оказавшись же перед машиной, испуганный обитатель леса может проявить вынужденную агрессию и атаковать.

Если столкновения избежать не удалось, и вы сбили животное, остановитесь и сообщите о случившемся в дорожную полицию, даже если четвероногий участник ДТП уцелел и скрылся в лесу.

Сообщить о любых нештатных происшествиях на сети федеральных дорог в границах Карелии и Мурманской области можно также по телефону территориальных ситуационных центров: 8-814(2)-44-44-77 (Карелия), 8-815(2)-56-78-87, доб. 208 (Мурманская область).