Более 300 абонентов подключили к природному газу в Карелии в этом году

Вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов назвал районы-лидеры по подключению к природному газу в Карелии в этом году.

За 10 месяцев в Карелии к природному газу подключились более 300 абонентов. 133 из них в Петрозаводске, больше всего подключений — в районе Старой Кукковки, уточнил Виктор Россыпнов в своем телеграм-канале.

— Почти столько же домов перешли на природный газ в Олонецком районе — 123. Наиболее подключаются жители Олонца, Мегреги и Туксы. И на третьем месте Прионежский район, где за это время появились более 50 новых абонентов, — рассказал чиновник.

В целом по республике природный газ доведен до границ 2445 участков. С учётом роста стоимости электроэнергии тема сейчас актуальная.

До конца года, по словам Виктора Россыпнова, планируется запуск новых распределительных сетей в Кончезере, а в Петрозаводске — в микрорайонах Соломенное и Кукковка-6.

Ранее глава Карелии проверил ход строительства межпоселкового газопровода в Питкяранте.