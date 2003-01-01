Более 300 кг рыбы без документов изъяли в кинотеатре Петрозаводска

Россельхознадзор изъял 335 кг опасной рыбы, продававшейся в кинотеатре «Калевала» в Петрозаводске.

Специалисты Россельхознадзора пресекли массовую продажу рыбной продукции без необходимых документов. 335 кг рыбы и икры продавалось в кинотеатре «Калевала».

Как сообщает ведомство, вся продукция не имела ветеринарных сопроводительных документов, а часть — ещё и маркировки. Среди изъятого — форель, чавыча, треска, угорь, марлин, а также икра кеты и нерки в различной обработке (соленая, холодного и горячего копчения). Отсутствие документов делает невозможным установление происхождения рыбы, её ветеринарно-санитарной безопасности и контроля за сроками годности.

Это уже не первое нарушение со стороны данного предпринимателя. В 2022 году его «камчатская» рыба на самом деле была произведена во Вьетнаме, а в 2023 году он уже привозил в Петрозаводск партию без документов, тогда арестовали 116 кг.

В отношении бизнесмена возбуждено дело об административных правонарушениях. Всю изъятую продукцию направят на утилизацию.

Россельхознадзор призывает потребителей всегда проверять маркировку на продукте и требовать у продавцов ветеринарные документы, чтобы обезопасить себя от покупки некачественного товара.

