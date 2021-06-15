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Более 300 книг подарили заключенным в Карелии

Новости. Общество
17:20, 15 Июня 2021
фото: © УФСИН по Карелии

Библиотека СИЗО-1 пополнилась новыми книгами, сообщили в УФСИН по Карелии.

В рамках проведения акции «Твои друзья – книги» библиотека СИЗО-1 пополнилась более чем на 300 книг, которые собрали сотрудники и работники учреждения, а также волонтеры Карельского регионального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

В числе изданий – художественная и классическая литература, различные журналы и энциклопедии. Литература, переданная в следственный изолятор, предназначена не только для взрослых, но и для подростков, ведь в СИЗО-1 также содержатся несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые.

Всероссийская акция «Твои друзья – книги», проводимая во ФСИН России, реализуется с целью содействия ресоциализации осужденных, расширению их кругозора и уровня грамотности.

Как отмечаю в УФСИН, Библиотеки в местах лишения свободы являются центром культурной жизни, а осуждённые благодарными читателями. Многие из них полезную привычку к чтению приобрели именно в период отбывания наказания.

Ранее в СИЗО Карелии показали спектакль «Обычное дело».

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