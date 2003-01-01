РЕКЛАМА
Более 300 спортсменок со всей России выступили на Кубке Карелии по художественной гимнастике
Сегодня 20:02 Спорт
Поделиться

В Петрозаводске прошли соревнования памяти Заслуженного тренера Карелии Натальи Липниной.

фото: © Людмила Корвякова

В минувшие выходные, 15 и 16 ноября, в Петрозаводске проводился Кубок Карелии и Региональные соревнования памяти основательницы художественной гимнастики в республике, Заслуженного работника РСФСР, Заслуженного тренера Карелии Натальи Яковлевны Липниной. На состязаниях побывала фотокорреспондент «Столицы на Онего» Людмила Корвякова.

За звание лучших боролись более 300 спортсменок из Пскова, Сыктывкара, Великого Новгорода, Вологды, Череповца, Санкт-Петербурга, Кандалакши, Ржева, Кондопоги, Петрозаводска, Питкяранты, Сортавалы и Костомукши. Возраст участниц варьировался от 6 до 19 лет.

— Благодарю всех, кто приехал, всех, кто помогал организовывать эти соревнования. Мы проводим их с 2005 года, и те первые гимнастки, которые выиграли когда-то кубок Натальи Липниной, уже давно работают тренерами по художественной гимнастике, продолжая её путь. Ну, а мы с вами двигаемся вперёд, развиваемся, растём, и в этом году у нас очень много команд из других городов нашей большой страны, что нам тоже очень радостно, — отметила президент Федерации художественной гимнастики Карелии Наталья Галковская.

 С подробным фоторепортажем с места события вы можете ознакомиться по ссылке.

Ранее мы писали, что на базе Республиканского спортивного комплекса «Курган» ведущие спортсмены региона, включая членов сборных команд России, а также их тренеры сдали нормы ГТО.

