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Новости. Общество
15:23, 28 Августа 2018
фото: В мае в Специализированной школе искусств прошел урок на тему раздельного сбора отходов

Более 300 учителей Карелии проводят экологические уроки в школах

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В Карелии 345 учителей присоединись к всероссийскому проекту по экологическому просвещению школьников "Экокласс" и проводят интерактивные уроки на различные экологические темы в своих классах.

В уроках уже приняли участие более 12 тысяч карельских школьников.

Для проведения экоуроков учителю необходимо зарегистрироваться на сайте экокласс.рф и бесплатно скачать готовые методические материалы. Комплект материалов включает в себя: анимированную презентацию, игровые задания и раздаточные материалы, текстовый и видеогид для учителя.

Сейчас на портале доступно 20 экологических уроков на различные темы: водосбережение, раздельный сбор отходов, экологичный образ жизни, сохранение лесов, изменение климата и др. Материалы уроков создаются профессиональными педагогами, методистами, биологами и экологами-практиками при участии различных партнеров.

Всего в проекте "Экокласс" зарегистрированы и проводят экоуроки более 40 тысяч учителей из всех регионов России и восьми стран СНГ.

"Задача проекта "Экокласс" – в интерактивной увлекательной форме рассказать школьникам об экологических проблемах, и, главное, научить их вносить свой практический вклад в решение этих проблем и в сохранение природы. Для учителей готовые материалы уроков – это возможность легко заниматься таким важным делом, как экопросвещение", - рассказал руководитель движения ЭКА Татьяна Честина.

Портал экокласс.рф был запущен движением ЭКА в 2016 году с целью экологического просвещения школьников. Уроки без специальной подготовки  могут проводить учителя, родители и экоактивисты. В 2018 году среди педагогов, зарегистрированных на портале, будет проведен конкурс на звание "Экоучитель года".

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