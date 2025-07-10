Более 3000 пар расписались в Карелии в прошлом году

Чаще всего вступали в брак мужчины до 34 лет и девушки до 29.

В Карелии 3 713 пар официально зарегистрировали отношения в 2024 году. Такие данные привели в Карелиястате.

Больше всего свадеб пришлось на лето – 1474 регистраций брака, что составило почти 40% от общего числа за год. Рекордным месяцем стал август, когда когда заключили 592 брачных союза. Меньше всего пар поженилось в январе — всего 176.

Среди новобрачных преобладали мужчины от 25 до 34 лет (35,5% всех женихов в 2024 году) и девушки от 20 до 29 лет (в этом возрасте сменили статус 39,3% невест).

После 60 лет официально оформили отношения 188 мужчин и 134 женщины.

Для 2 211 мужчин и 2 090 женщин этот брак стал первым, а для 1 502 мужчин и 1 623 женщин — повторным.

Всего за последние пять лет в Карелии официально стали мужем и женой 19 596 пар.