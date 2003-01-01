Более 36% юных жителей Карелии негативно оценивают ситуацию на региональном рынке труда

Карельская молодёжь уверена, что условия поиска работы стали менее комфортными.
Порядка 36,6% жителей Карелии в возрасте 18-24 лет негативно оценивают текущее состояние на региональном рынке труда. По мнению молодёжи, условия для поиска работы стали менее выгодными и комфортными, сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса рекрутинга hh.ru.
В целом наибольшее недовольство сложившейся ситуацией выказывают специалисты сферы управления персоналом и тренингов (42,6% отмечают ухудшение), а также представители высшего и среднего менеджмента (48,8%).
Согласно результатам опроса, в Карелии наблюдается «средний уровень пессимизма» — например, в Санкт-Петербурге, Москве, а также в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах соискатели находятся в ещё более уязвимом положении.
— Для тех, кто оценивает рынок труда негативно, но вынужден искать работу этой осенью, можно выделить несколько стратегий. Во-первых, стоит активнее использовать нетворкинг и личные связи — в условиях нестабильности рекомендации часто играют решающую роль. Во-вторых, важно повышать свою видимость в социальных сетях и профильных сообществах. Кроме того, имеет смысл рассматривать смежные отрасли или профессии, где спрос может быть выше. Полезно также уделять внимание дополнительному обучению и сертификациям, которые повышают конкурентоспособность на рынке труда. И, наконец, важно быть готовым к более длительному поиску, сохранять эмоциональную устойчивость и уверенность в своих силах, — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в регионах.