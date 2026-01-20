Более 3,6 тысяч браков зарегистрировали в Карелии в 2025 году

В администрации республиканской столицы опубликовали статистику бракосочетаний за ушедший год.
В 2025 году в Карелии было зарегистрировано более 3600 браков, сообщили в администрации Петрозаводска.
Больше всего свадеб жители республики сыграли в «зеркальные даты» — 27.07.2025 (60 торжеств) и 25.12.2025 (25 церемоний). Популярностью пользовались также символичные даты — например, в День всех влюблённых, 14 февраля, граждане заключили 30 браков, а в День семьи, любви и верности, 8 июля, — 22 брака.
При этом впервые замуж вышли 57% невест, а женились — 60% женихов.
— Интересный факт: большинство заявлений на роспись подали онлайн через Госуслуги — 55%, — добавили в мэрии.
