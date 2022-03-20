Более 380 спортсменов поборются за медали Чемпионата по зимнему плаванию в Петрозаводске

Во вторник в Петрозаводске стартует Международный чемпионат по зимнему плаванию «Карелия-2022».

По сообщению Минобразования и спорта республики, на чемпионате в течение недели будут разыграны более 250 комплектов медалей. За звание сильнейших в ледяной воде Онежского озера в центре Петрозаводска будут бороться более 380 спортсменов.

В рамках чемпионата Карелию посетит 4-кратный олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы, многократный рекордсмен мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР, почетный член Международного олимпийского комитета Александр Попов. 22 марта именитый пловец проведет открытый урок для воспитанников отделений плавания карельских спортшкол.

Ранее сообщалось, соревнования пройдут с 22 по 27 марта на набережной Онежского озера. Всего в чемпионате будут участвовать почти 400 спортсменов, младшему из которых — 11 лет, а старшему больше 80. Заявки пришли из Монголии, Казахстана, Азербайджана и других стран.