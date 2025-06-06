Более четырех тысяч аварийных домов расселят в Карелии

Второй этап программы расселения аварийного жилья будет в 7 раз масштабнее.

В новый этап программы включили 24 665 квартир общей площадью более 1 миллиона кв. м. Расселят около 54 тысяч человек. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе прямой линии по вопросам расселения аварийного жилья на канале ГТРК «Карелия».

«Карелия вместе с Архангельской областью и Республикой Саха входит в тройку регионов с самым большим количеством аварийного жилья, занесенного в перспективу третьего этапа программы. Это результат работы по масштабной инвентаризации жилищного фонда республики, которую мы проводили с 2017 года», — рассказал Артур Парфенчиков.

Сейчас правительство ждет поступления в бюджет республики федеральных средств. В бюджете Карелии уже запланировано на софинансирование около 1 миллиарда рублей.

Добавим, что во время реализации предыдущего этапа программы в регионе расселили 150 тысяч квадратных метров аварийного жилья.