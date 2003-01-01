Стало известно, сколько туристов посетили «Кижи» в первые дни новогодних каникул

Музей «Кижи» традиционно в праздники встречает туристов на заснеженном острове.

В первые дни нового года остров посетили 4 тысяч туристов из разных уголков России и мира. Об этом на своей странице в ВК рассказал глава Карелии.

— Чтобы полюбоваться заснеженными куполами Преображенской церкви, люди едут со всей России и зарубежья. Визитная карточка Русского Севера, объект культурного наследия ЮНЕСКО — в 2021 году мы сделали к нему сухопутный маршрут. Новый круглогодичный путь к заповеднику — это и удобнее, и дешевле, чем на «Комете», — рассказал Артур Парфенчиков.

Популярность маршрута растет. Если в 2024 году им воспользовались 45 тысяч человек, то в 2025 — больше 75 тысяч.

В этом году музей-заповедник «Кижи» отмечает юбилей — 60 лет, напомнил губернатор.

Ранее музей «Кижи» получил международную награду за вклад в архитектуру.