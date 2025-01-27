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Более 4 тысяч жителей Карелии, имеющих стаж работы на севере, вышли на пенсию досрочно в 2024 году

Новости. Общество
18:20, 29 Января 2025
фото: © jorien oman / unsplash

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Жители Карелии, имеющие стаж работы на севере, могут выйти на страховую пенсию по старости на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста.

Таким правом в 2024 году воспользовались 4,8 тысяч жителей Карелии, сообщили в отделении СФР по Карелии.

Условия, которые должны быть соблюдены для досрочного назначения пенсии:

— страховой стаж не менее 20 лет для женщин и не менее 25 лет для мужчин;

— стаж работы в местности, приравненной к Крайнему Северу, не менее 20 лет или стаж работы в районе Крайнего Севера не менее 15 лет.

В Карелии к районам Крайнего Севера относятся Костомукша, Калевальский, Лоухский, Беломорский, Кемский районы. Остальные районы и город Петрозаводск являются местностью, приравненной к Крайнему Северу.

«Следует учитывать, что в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, засчитываются трудовые периоды  в северных территориях с занятостью не менее 80% рабочего времени, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов в систему пенсионного страхования. Если работник оформлен на полставки, то этот период работы будет включен в страховой стаж, но не будет учтен при исчислении льготного „северного“ стажа», — пояснила управляющий Отделением СФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.

Кроме того, так называемые нестраховые периоды, которые в соответствии с законодательством включаются в страховой стаж, не будут учитываться при исчислении льготного стажа (отпуск по уходу за ребенком, служба в армии по призыву, уход за нетрудоспособным гражданином). Исключение составляют периоды прохождения военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах России, периоды пребывания в добровольческом формировании, которые включаются в «северный» стаж в случае, если они непосредственно следовали за работой в районе Крайнего Севера или приравненной к нему местности.

Для женщин, имеющих детей, предусмотрена особая льгота. Северянки, родившие или усыновившие двух или более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 17 лет стажа в местности, приравненной к Крайнему Северу, или 12 лет в районе Крайнего Севера. В 2024 году такой возможностью воспользовались  1695 жительниц Карелии.

При выходе на пенсию северный стаж зачитывается даже в том случае, если он выработан не полностью: каждый отработанный на севере год снижает общеустановленный пенсионный возраст.

Жители Карелии могут получить информацию об учтенном стаже работы на севере, заказав выписку из индивидуального лицевого счета на портале госуслуг.

Получить консультации по мерам социальной поддержки, предоставляемым Отделением СФР по Республике Карелия, можно по телефону единого контакт-центра 8-800-100-0001.

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