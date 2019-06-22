Более 40 человек обратились к депутатам Заксобрания в День приема граждан

К парламентариям Карелии в День приема граждан обратились более 40 жителей республики, сообщили в пресс-службе Заксобрания РК.

В администрации Толвуйского сельского поселения прием провел председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович. Среди вопросов, с которыми обратились жители д. Толвуя и д. Кондобережская к Элиссану Шандаловичу, – оказание медицинских услуг, снос сгоревшего дома, ремонт инженерных сетей в детском саду и др.

С жителями Беломорского района встретились Ирина Кузичева и Алексей Орлов. Например, жителей п. Пушной волновало неудовлетворительное качество водопроводной воды и отсутствие автобусного сообщения с районным центром. В Сумском Посаде поднимались вопросы расселения аварийного жилья и ремонта муниципальных квартир.

Жителей п. Хелюля Сортавальского района, которые обратились к депутату Марине Лебедевой, беспокоил ремонт ул. Набережная. Данная тема находится на контроле парламентария, работа по ней будет продолжена. По словам депутата Татьяны Богдановой, в Питкярантском районе проблемными остаются вопросы сноса расселённых аварийных домов, необоснованное взимание платы за вывоз мусора.

Обеспечение питьевой водой, ремонт детского сада, несвоевременный вывоз мусора – проблемы, о которых рассказали жители ст. Шуйская Валерию Шоттуеву. Обращения к Михаилу Стоцкому касались возращения Почетным донорам России, которые получили удостоверения доноров до 1 июля 2016 года, права на присвоение звания "Ветерана труда". На приеме у Алексея Хейфеца поднимались вопросы поддержки многодетных семей и благоустройства, у депутата Евгения Беседного – большинство обращений были связаны с расселением аварийного жилья.

Дни единого приема граждан и представителей организаций проводятся в Карелии по инициативе Главы республики Артура Парфенчикова с 2017 года. В этот раз депутатами было принято решение проводить прием граждан 22 и 23 июня. Парламентарий Анна Лопаткина проведет прием граждан 23 июня в администрации Кондопожского муниципального района.

Помимо участия в Днях единого приема граждан депутаты традиционно встречаются с жителями Карелии в рамках недели работы в избирательных округах.