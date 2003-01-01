Более 40 новых светильников установят в центре и на окраине Петрозаводска

Мэр города Инна Колыхматова рассказала, где и когда появится освещение.
До конца 2025 года от улицы Герцена до улицы Красноармейской, а также на участке от улицы Репникова до улицы Корабелов в Петрозаводске установят 43 энергоэффективных светодиодных светильника, сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
— По этим улицам проходит маршрут к школе № 3 и детскому саду № 61. Детской художественной школе, школе № 9. Теперь дорога для наших детей станет значительно светлее в тёмное время суток, — написала она.
Монтаж светильников будут проводить сотрудники «Петрозаводских энергетических систем».
Аналогичные работы коммунальщики уже выполнили на Канонерском проезде, улицах Репникова, Анохина и Антикайнена.
Ранее мэр карельской столицы рассказала, что в сквере Александра Шотмана фонари зажгутся уже на этой неделе.