Более 40 жителей Карелии заразились коронавирусом за минувшие сутки

Умерших от COVID-19 за 10 мая зафиксировано не было.

На 10 мая в Республике Карелия зарегистрирован 134591 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 17666 детей. Об этом сообщим Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлен 41 инфицированный (7 — дети), из них непривитых — 33 (80,4%).

В ковидных стационарах получает лечение 251 пациент, в состоянии средней тяжести — 221 человек, в тяжёлом — 30 (из них непривитых — 30).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 132115 человек, за последние сутки — 38.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1502 человек.