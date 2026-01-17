РЕКЛАМА
«Марти Великолепный»: жизнь как пинг-понг, или трагикомедия о спортсмене-авантюристе
16 января, 18:00 Статьи
Обществоведение
Туристический налог в Карелии планируется взимать и с гостевых домов
16 января, 16:42 Статьи
Обществоведение
«Я просто психанула на себя»: как минута слабости принесла славу блогеру из Костомукши
15 января, 16:59 Статьи
Более 400 человек вышли на старт фестиваля «На лыжи!» в Карелии
17 января, 20:01 Спорт
В Петрозаводске дан старт региональному фестивалю.

фото: https://vk.com/csp_ptz

17 января на базе РСК «Курган» состоялся первый соревновательный день регионального фестиваля «На лыжи!» (0+). Более 400 участников из 12 муниципальных образований Карелии боролись за звания сильнейших на дистанциях 1, 3 и 5 км свободным стилем.

— Небольшой мороз — не помеха для тех, кто настроен на победу. Сегодня спортсмены доказали: характер есть не только у погоды, но и у тех, кто не боится бросить ей вызов, отметили в Центре спортивной подготовкию
Список победителей и призёров первого дня соревнований можно посмотреть на странице Центра.

Завтра соревнования продолжатся гонкой классическим стилем. По итогам двух соревновательных дней будет сформирована делегация Республики Карелия для участия в V Всероссийских Арктических играх, которые пройдут в марте 2026 года в Салехарде.

Ранее мы рассказывали, что в Петрозаводске проходят соревнования «Кубок надежды», Чемпионат и Первенство по художественной гимнастике проходят в Карелии.

«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

