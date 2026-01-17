Более 400 человек вышли на старт фестиваля «На лыжи!» в Карелии

В Петрозаводске дан старт региональному фестивалю.

17 января на базе РСК «Курган» состоялся первый соревновательный день регионального фестиваля «На лыжи!» (0+). Более 400 участников из 12 муниципальных образований Карелии боролись за звания сильнейших на дистанциях 1, 3 и 5 км свободным стилем.

— Небольшой мороз — не помеха для тех, кто настроен на победу. Сегодня спортсмены доказали: характер есть не только у погоды, но и у тех, кто не боится бросить ей вызов, отметили в Центре спортивной подготовкию

Список победителей и призёров первого дня соревнований можно посмотреть на странице Центра.

Завтра соревнования продолжатся гонкой классическим стилем. По итогам двух соревновательных дней будет сформирована делегация Республики Карелия для участия в V Всероссийских Арктических играх, которые пройдут в марте 2026 года в Салехарде.

