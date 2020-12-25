Более 400 медицинских сотрудников, заразившихся коронавирусом на работе, получили страховку

Для медицинских работников, заразившихся коронавирусом при оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, предусмотрены страховые выплаты, сообщили в Минздраве Карелии.

Претендовать на компенсацию вправе врачи, средний и младший медицинский персонал и водители машин скорой помощи при одновременном соблюдении следующих условий: их должностные обязанности предполагают контакты с коронавирусными больными; такие контакты имели место; заражение произошло на работе в связи с исполнением служебных обязанностей; гражданин имеет подтвержденный COVID-19.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам предоставления страховых выплат медикам с главным врачом Больницы скорой помощи Натальей Алонцевой, ее заместителями Юлией Ильиной и Татьяной Смолиновой.

Главной темой разговора стали критерии подтверждения случая коронавирусной инфекции. Как разъяснил руководитель карельского минздрава, при постановке диагноза коронавирус медицинские организации руководствуются временными методическими рекомендациями, согласнокоторым, подтвержденным случаем COVID-19 является:

1) положительный результат лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 с применением методов амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) или антигена SARS-CoV-2 с применением иммунохроматографического анализа вне зависимости от клинических проявлений;

2) положительный результат на антитела класса IgA, IgM и/или IgG у пациентов с клинически подтвержденной инфекцией COVID-19.

Таким образом, диагноз новой коронавирусной инфекции COVID-19 устанавливается как при положительном результате ПЦР-теста, так и при определенном титре и соотношении антител (ИФА).

При этом не учитывается наличие или отсутствие герметичности средств индивидуальной защиты, которая может нарушаться в процессе оказания медицинской помощи.

При расследовании случаев заболевания медицинских работников коронавирусной инфекцией формируется врачебная комиссия, в состав которой входят представители государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия и двух медицинских организаций: в которой установлен диагноз и в которой трудоустроен медицинский работник.

Согласно данным Фонда социального страхования, на 25 декабря 438 работника медицинских организаций Карелии, привлеченных специальным приказом к работе с пациентами, у которых подтверждено наличие COVID-19, и пациентами с подозрением на эту инфекцию, инфицированные при исполнении трудовых обязанностей, получили страховые выплаты. Еще 235 страховых случаев рассматриваются ФСС.