Более 400 наименований продукции производят в исправительных учреждениях Карелии

Многие виды товаров, которые изготавливают осужденные, востребованы не только в республике, но и по всей стране.

За первый квартал этого года учреждения УФСИН по Карелии произвели продукции и выполнили работ на сумму более 60 млн рублей, или на 11,35% больше, чем в этом же периоде минувшего года.

На производственных площадях исправительных учреждений выпускают пиломатериалы и мебель, товары из дерева для дома, бани и дачи, срубы, металлоконструкции и металлоизделия, в том числе автобусные остановки и торговые павильоны, скамейки, урны, контейнеры для ТКО и многое другое. Большой популярностью пользуются светодиодные светильники – офисные, промышленные, уличные. Эта продукция востребована на рынке по всей стране.

В швейных цехах изготавливают одежду, в том числе форменную и рабочую, постельные принадлежности и белье, сумки, рюкзаки, спальные мешки. Имеется развитое подсобное хозяйство, реализуется продукция

животноводства. Также карельский УФСИН предоставляет услуги в сфере автосервиса, металло- и камнеобработки. Общая производственная площадь учреждений – это свыше 23,5 тыс кв.м., а станочный парк включает в себя более 400 единиц собственного оборудования.

Для государственных и муниципальных заказчиков сотрудничество с

учреждениями УФСИН имеет множество преимуществ, учитывая жесткие требования федерального законодательства к госзакупкам. Продукцию исправительных учреждений можно закупать по упрощенной процедуре.

Представителям бизнеса УФСИН предлагает в том числе такой вариант сотрудничества, как размещение своих производств в исправительных учреждениях. Среди плюсов для предпринимателей - отсутствие арендных платежей, гарантированное предоставление рабочей силы в соответствии с распорядком и условиями договоров, особый режим охраны оборудования и материальных ценностей, компенсация части затрат на стоимость оборудования в рамках региональной программы и многие другие.

Более подробную информацию можно получить по адресу Петрозаводск, ул. Жуковского д.32а, тел.: 8 (8142) 791-279, e-mail: prrk10@10.fsin.gov.ru, а также на официальном сайте.