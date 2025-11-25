Более 400 тысяч туристов ожидают в Карелии зимой

Зимний турпоток в регион, по прогнозам правительства Карелии, вырастет на 30 % по сравнению с прошлым годом.
Сейчас в Карелии почти тысяча объектов размещения — гостиниц и турбаз — на 21,6 тысяч мест. А это рабочие места для жителей, это налоги в местные бюджеты и развитие сопутствующих услуг, подчеркнули в Правительстве. Сейчас доходы от туризма составляют 3,7%.
— Расширяется перечень доступных баз отдыха и гостиничных комплексов. Помимо традиционных мест в Петрозаводске и Сортавале, вниманию туристов предложены новые объекты размещения в других районах республики, — сказал Антон Фокин. — В зимний сезон особое внимание будет уделено созданию праздничной атмосферы. Многие базовые услуги будут дополнены новыми программами, конкурсами, представлениями, концертами. Запланированы мероприятия различной направленности, которые позволят гостям республики глубже окунуться в мир северной красоты и приключений.
Ключевыми событиями предстоящего зимнего сезона станут игры Дедов Морозов в Олонце, ярмарка-фестиваль «Я-я Кемска волость». Интересны для посещения такие места, как вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко, поместье Деда Халла в Пряжинском районе, горный парк «Рускеала». Календарь событий предстоящего зимнего туристического сезона размещен на туристическом портале «Легендарная Карелия».
Задача — обеспечить всесезонность турпотока в Карелию — поддерживать событийный туризм, помогать в организации мероприятий, оказывать владельцам туристических объектов меры господдержки, в том числе участие в нацпроектах.
Ранее стало известно, что новый визит-центр увеличил поток туристов к Беломорским петроглифам. Только в рамках ноябрьского гастрономического фестиваля «Поморская душа, карельское сердце» центр принял более 600 гостей, а летний фестиваль первобытных искусств «Залавруга» подтвердил статус места как новой культурной точки притяжения.