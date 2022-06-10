Более 400 выездов за неделю выполнили росгвардейцы Карелии

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия за прошедшую неделю совершили 442 выезда.
Росгвардейцы выезжали по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан — в 10 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций. Об этом информирует Росгвардия.
Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 16 человек за административные правонарушения; по подозрению в совершении преступлений задержаны 2 человека.
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