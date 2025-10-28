Более 415 млн рублей выделят на капремонт диагностического корпуса в Петрозаводске

Дополнительное финансирование направят на ремонт двух блоков медучреждения.
Диагностический корпус на Древлянке в Петрозаводске капитально отремонтируют за счет федерального финансирования. На эти цели направят более 415 миллионов рублей.
Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, средства будут направлены на капитальный ремонт фасадов и центральной части здания.
— Это позволит создать единый облик всего здания, обустроить помещения с учетом разделения потоков пациентов, оснастить отремонтированные помещения новой мебелью, — рассказал министр.
Напомним, в настоящее время в диагностическом корпусе на Древлянке уже идет строительство блоков А и Б, которые планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Капитальный ремонт затронет блоки В и Г, введенные в эксплуатацию в начале 1990-х годов.