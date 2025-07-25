Более 460 юных жителей Карелии регулярно посещают заседания Молодёжных клубов

В этом году в регионе прошло уже порядка 40 подобных встреч.

466 молодых жителей Карелии на постоянной основе принимают участие в деятельности 17 Молодёжных клубов, открытых во всех районах и округах республики. Об этом сообщили в региональном Управлении труда и занятости населения.

На встречах им рассказывают о возможностях целевого обучения, вариантах построения карьеры и востребованных специальностях.

Кроме того, карьерные консультанты совместно с приглашёнными экспертами организуют для участников мастер-классы, тренинги, лекции и стажировки.

— Специалисты Кадровых центров учат ребят навыкам эффективного поиска работы, составлению резюме и общению с работодателем. Рассказывают им и об азах предпринимательской деятельности. Такие неформальные встречи помогают молодёжи более уверенно чувствовать себя на рынке труда, а также получить информацию о перспективах обучения и трудоустройства в регионе, — отметила начальник управления труда и занятости республики Елена Фролова.

Напомним, Молодёжные и Женские клубы, а также клубы для работодателей и людей с инвалидностью работают при Кадровых центрах Карелии с прошлого года.

Узнать о том, когда и где пройдёт следующая встреча, можно на официальной странице центров в сети ВКонтакте. Их полный список можно увидеть здесь.