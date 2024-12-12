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Более 47 тысяч жителей Карелии выбрали электронные трудовые книжки

Новости. Общество
15:50, 12 Декабря 2024
фото: © Кадр из фильма «Пара на праздники»

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Число жителей Карелии, которые отказались от бумажных трудовых книжек в пользу электронных, превысило 47 тысяч.

С 2020 года 32 тысячи человек подали заявление о переходе на электронную форму записей о своей трудовой деятельности. Для 15 тысяч молодых северян электронная книжка была открыта при устройстве на первую работу.

Электронная трудовая книжка (ЭТК) содержит те же сведения, что и бумажная: о месте работы, должности, датах приема, увольнения и перевода на другую должность, реквизиты документов, подтверждающих оформление трудовых отношений. Электронный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажная версия с подписью и печатью работодателя.

В то же время, электронный учет сведений о профессиональной деятельности имеет ряд преимуществ. Одним из главных является высокий уровень безопасности хранения данных. ЭТК минимизирует недостоверные или ошибочные сведения о трудовой деятельности.

Жители Карелии могут в любой момент посмотреть данные из ЭТК на портале Госуслуг. Информация о трудовой деятельности формируется в виде выписки, заверенной цифровой подписью. Документ можно сохранить на компьютере, в мобильном устройстве и на электронном носителе, а также распечатать или направить по электронной почте, что дает дополнительные возможности дистанционного трудоустройства.

При необходимости сведения можно получить в бумажном виде, обратившись в офис МФЦ или клиентскую службу Отделения Социального фонда по Республике Карелия.

Напомним, что если первоначально работник сделал выбор в пользу бумажной трудовой книжки, то он в любой момент может перейти на электронный формат. При этом сведения о трудовой деятельности граждан, которые впервые устраивались на работу, начиная с 2021 года, ведутся только в электронном виде, без оформления бумажной версии.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в контакт-центр Отделения СФР по Республике Карелия по телефону 8-800-200-07-57 с 08.45 до 17.00, в пятницу до 16.45 (звонок бесплатный).

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