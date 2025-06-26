Более 5 тысяч семей в Карелии получили субсидии на оплату услуг ЖКХ

Нуждающиеся семьи в Карелии получают субсидии на оплату услуг ЖКХ. В среднем 2,4 тысячи рублей на одну семью.

В Карелии можно получить помощь на оплату услуг ЖКХ. Если расходы, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов, превышают 22% от общего дохода семьи, то положена субсидия.

— Если срок предоставления субсидии истек, повторно подавать заявление не нужно. Решение о продлении субсидии или об отказе принимается в беззаявительном порядке, — уточнили в Минсоцзащиты Карелии.

Подать заявление на предоставление субсидии можно на едином портале госуслуг. Подробности о предоставлении субсидии можно узнать в паблике Центра социальной работы Карелии или по телефону Единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.